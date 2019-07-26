В Пензе вручены награды отличившимся работникам торговли Общество

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Глава Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды отличившимся работникам торговли в преддверии профессионального праздника в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в губернаторском доме в пятницу, 26 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, он отметил, что на территории региона в данной сфере работают более 50 тыс. человек.

«Представители бизнеса хорошо знают, что очень важно произвести продукцию, но еще важнее ее реализовать. Пензенский малый и средний бизнес показывает хорошие темпы развития, его доля в валовом региональном продукте превышает 30%, эти показатели выше среднероссийских», — сказал губернатор.

Он добавил, что в последние годы отрасль стремительно меняется.

«Приятно зайти в наши магазины, отметить высокий профессионализм продавцов и культуру обслуживания. Работа ваша очень сложная и тяжелая, покупатели стали более требовательными, от продавцов требуется высокая грамотность и большое терпение. Очень важно, чтобы в сфере торговли повышалась зарплата, чтобы она была легальной, чтобы квалифицированные кадры не уходили из отрасли», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в ходе церемонии три человека были удостоены нагрудных знаков «Почетный работник торговли». Кроме того, вручены 15 почетных грамот Минпромторга России, одна — Минсельхоза РФ. 19 работников отрасли отмечены благодарностями, трое — почетными грамотами губернатора.