EN
19:53:14 Пятница, 26 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сотрудники зареченского «Старта» начали репетиции благотворительного спектакля

16:49 | 26.07.2019 | Общество

Печать

Заречный, 26 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, расположенного в городе Заречном Пензенской области, приступили к репетициям музыкального благотворительного спектакля по мотивам русских народных сказок.

Сотрудники зареченского «Старта» начали репетиции благотворительного спектакля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Председатель совета молодых работников предприятия Антон Лаврентьев выразил мнение, что начинание шестилетней давности получило большое развитие и каждый новый спектакль сотрудники градообразующего предприятия ждут с нетерпением.

По его оценке, год от года растет уровень постановок в рамках акции «Добрый Заречный» и увеличивается сумма пожертвований.

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, в спектакле будут задействованы около 30–40 человек. Его сценаристом, режиссером и постановщиком стала главный редактор корпоративной газеты завода Светлана Егорова.

Все собранные средства будут направлены на лечение больных детей Заречного.

Премьера спектакля запланирована на 5 сентября.

Загрузка...
Читайте также
Татьяна Родькина стала лучшим штукатуром-маляром Пензенской области В Наровчате открыто местное отделение движения «Волонтеры-медики»
Экс-директор сердобского МУПа проведет 4,5 года в колонии за выдачу фиктивных справок В Пензе руководителя двух фирм будут судить за растрату бензина УМВД на 10 млн. рублей
В Заречном сотрудница медсанчасти пошла на преступление ради 10 тыс. рублей В Пензе будут проводить ярмарки вакансий для подростков
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама