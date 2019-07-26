Сотрудники зареченского «Старта» начали репетиции благотворительного спектакля Общество

Заречный, 26 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, расположенного в городе Заречном Пензенской области, приступили к репетициям музыкального благотворительного спектакля по мотивам русских народных сказок.

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Председатель совета молодых работников предприятия Антон Лаврентьев выразил мнение, что начинание шестилетней давности получило большое развитие и каждый новый спектакль сотрудники градообразующего предприятия ждут с нетерпением.

По его оценке, год от года растет уровень постановок в рамках акции «Добрый Заречный» и увеличивается сумма пожертвований.

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, в спектакле будут задействованы около 30–40 человек. Его сценаристом, режиссером и постановщиком стала главный редактор корпоративной газеты завода Светлана Егорова.

Все собранные средства будут направлены на лечение больных детей Заречного.

Премьера спектакля запланирована на 5 сентября.