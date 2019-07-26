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Татьяна Родькина стала лучшим штукатуром-маляром Пензенской области

18:29 | 26.07.2019 | Общество

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Штукатур-маляр ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Татьяна Родькина победила в областном конкурсе профессионального мастерства, который состоялся на территории строящейся школы в микрорайоне Арбеково города Пензы в пятницу, 26 июля.

Татьяна Родькина стала лучшим штукатуром-маляром Пензенской области

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Второе место занял сотрудник ООО «Стройсети» Смбат Гамдарян, третье — штукатур-маляр ООО «Отделстрой» Ольга Урбанович.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, всего в соревнованиях принимали участие 18 человек — 13 женщин и пятеро мужчин.

Специалистам требовалось оштукатурить стены и подготовить их к покраске. Судьи оценивали скорость, выполненные объемы работы и качество.

Конкурс профмастерства по данной специальности в Пензенской области проводился впервые. Торжественное награждение победителей состоится в октябре.

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