Виктор Кувайцев поздравил работников торговли с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников торговли с профессиональным праздником, который отмечается в субботу, 27 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Торговля с давних пор является связующим звеном между разными городами и странами всего мира. И сегодня эта важная отрасль экономики продолжает активно развиваться и совершенствоваться, обеспечивая население качественными товарами и услугами, создавая новые рабочие места, пополняя бюджет», — отметил мэр.

Он выразил благодарность тем работникам торговли, которые стремятся сделать жизнь горожан более комфортной, изучают спрос и потребности современного покупателя, добросовестно относятся к своим обязанностям и постоянно повышают уровень сервиса.

«От всей души желаю успехов в поиске новых эффективных форм работы, устойчивых темпов роста бизнеса, доброго здоровья, радости, благополучия и семейного счастья!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.