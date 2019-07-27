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Пензенский облизбирком планирует потратить 1,6 млн. рублей на новый автомобиль

14:07 | 27.07.2019 | Общество

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Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области объявила электронный аукцион на поставку легкового автомобиля с автоматической коробкой передач.

Пензенский облизбирком планирует потратить 1,6 млн. рублей на новый автомобиль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его начальная (максимальная) цена составляет 1,6 млн. рублей. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

Четырехдверный седан не ранее 2018 года выпуска должен иметь кузов белого цвета, при этом допускаются все оттенки в пределах палитры производителя.

К внешним габаритам автомобиля предъявляются следующие требования: длина — не менее 4,85 метра, ширина — не менее 1,84, высота — не менее 1,45; дорожный просвет — не менее 15 см.

Обязательно наличие ABS (антиблокировочная система), EBD (электронная система распределения тормозных усилий) и BAS (система вспомогательного торможения).

Конкретная марка машины в аукционной документации не называется, вместе с тем в техническом задании приводятся характеристики «Volkswagen Passat» и «Kia Optima».

Электронный аукцион назначен на 7 августа.

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