В Пензе суд расторг сделку по продаже машины из-за поддельного VIN-номера Общество

Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы расторг заключенный в 2918 году договор купли-продажи автомобиля, у которого оказался поддельный VIN-номер кузова.

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«При регистрации машины сотрудниками ГИБДД были обнаружены перебитые номера маркировки кузова, что повлекло запрет эксплуатации транспортного средства», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он уточнил, что по данным экспертизы, слой металла с первичными знаками маркировки был снят с площадки на усилителе днища кузова, а на его место кустарным способом нанесены новые обозначения.

По его словам, иск о расторжении сделки удовлетворен, поскольку недостаток транспортного средства не был оговорен при заключении договора и препятствует использованию автомобиля по его прямому назначению, бывший владелец машины должен возместить новому ущерб.

«Не согласившись с решением суда от 10 апреля, продавец подал апелляционную жалобу. Коллегия по гражданским делам областного суда ее оставила без удовлетворения», — добавил собеседник агентства.