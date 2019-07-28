В Пензе временно изменены три маршрута общественного транспорта Общество

Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Троллейбусы №8 и №9 и автобусы №40 временно изменили путь следования в связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепломагистрали на улице Крупской в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Так, электротранспорт по маршруту №9 из Арбеково от остановки «Автодорожный колледж» направили по проспекту Победы без заезда в Заводской район. Троллейбусы №8 с улицы Карпинского стали двигаться по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, а затем возвращаться на привычный путь.

Автобусы среднего и малого классов №40 с улицы Крупской начали ездить по улицам Циолковского и Леонова, а затем по проезду Байдукова.

Ожидается, что временные схемы движения будут действовать до 20.00 пятницы, 2 августа, когда запланировано окончание работ.