Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ВМФ Общество

Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с Днем Военно-морского флота всех, кто причастен к празднику, который отмечается в последнее воскресенье июля.

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«Зарождение, становление и развитие отечественного Военно-морского флота, укрепление международного авторитета России на морских и океанских просторах, славные походы и яркие победы отважных моряков — славная страница в ратной летописи нашей великой Родины», — отметил глава региона.

Он добавил, что прославленные флотоводцы, офицеры и матросы сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны, делая все, чтобы приблизить миг Победы.

«Слова искренней признательности и благодарности выражаю всем, кто сегодня несет боевую вахту, охраняет территориальные воды страны, вносит достойный вклад в обеспечение ее надежной обороноспособности. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых успехов в служении Отчизне!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.