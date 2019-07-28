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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ВМФ

15:09 | 28.07.2019 | Общество

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Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с Днем Военно-морского флота всех, кто причастен к празднику, который отмечается в последнее воскресенье июля.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ВМФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зарождение, становление и развитие отечественного Военно-морского флота, укрепление международного авторитета России на морских и океанских просторах, славные походы и яркие победы отважных моряков — славная страница в ратной летописи нашей великой Родины», — отметил глава региона.

Он добавил, что прославленные флотоводцы, офицеры и матросы сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны, делая все, чтобы приблизить миг Победы.

«Слова искренней признательности и благодарности выражаю всем, кто сегодня несет боевую вахту, охраняет территориальные воды страны, вносит достойный вклад в обеспечение ее надежной обороноспособности. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых успехов в служении Отчизне!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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