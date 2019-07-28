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На набережной Суры в Пензе готовятся к установке уличной мебели

16:14 | 28.07.2019 | Общество

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Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники подрядной организации занимаются подготовкой площадок для установки уличной мебели на набережной реки Суры в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

На набережной Суры в Пензе готовятся к установке уличной мебели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прогулялись по набережной. Многие ее критикуют, но надо понимать, что работы еще не завершены, постепенно пространство станет еще более привлекательным и удобным. К примеру, сейчас на склонах готовят основание для крепления уличной мебели», — написал он на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 июля.

Виктор Кувайцев также опубликовал пять кадров, где видно, что он посетил объект вместе с главой Пензы Николаем Тактаровым, своим заместителем Магомедом Агамагомедовым и начальником городского управления капитального строительства Игорем Умновым.

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