На трассе М5 в Городищенском районе ограничено движение транспорта Общество

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Движение автотранспорта на 667 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области вблизи границы с Бессоновским ограничено со вторника, 30 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Фото: M5-ural.ru

По ее словам, это связано с необходимостью проведения капитального ремонта водопропускной трубы.

«Движение осуществляется по временной дороге со светофорным регулированием в объезд места производства работ. Ограничение будет действовать до октября», — пояснила собеседница агентства.

Ирина Никитина отметила, что временная схема начала действовать около часа назад, при этом движение машин в данном районе затруднено.