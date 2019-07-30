EN
18:07:24 Вторник, 30 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На трассе М5 в Городищенском районе ограничено движение транспорта

16:04 | 30.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Движение автотранспорта на 667 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области вблизи границы с Бессоновским ограничено со вторника, 30 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

На трассе М5 в Городищенском районе ограничено движение транспорта

Фото: M5-ural.ru

По ее словам, это связано с необходимостью проведения капитального ремонта водопропускной трубы.

«Движение осуществляется по временной дороге со светофорным регулированием в объезд места производства работ. Ограничение будет действовать до октября», — пояснила собеседница агентства.

Ирина Никитина отметила, что временная схема начала действовать около часа назад, при этом движение машин в данном районе затруднено.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Заречного перевела мошеннице более 400 тыс. рублей Опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов образования и культуры Пензы
В Мокшанском районе вблизи трассы установят указатели для туристов Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Пензе
В Пензенской области вышла в свет десятая «Книга класса» Алексей Толстоухов из Пензы стал спортивным судьей всероссийской категории
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама