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В Мокшане прошли учения по отработке действий в случае ДТП с пострадавшими

18:37 | 30.07.2019 | Общество

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Органы управления и силы районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) отработали действия по ликвидации последствий ДТП в ходе учений, прошедших в рабочем поселке Мокшан Пензенской области во вторник, 30 июля.

В Мокшане прошли учения по отработке действий в случае ДТП с пострадавшими

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, в результате столкновения транспортных средств пострадали люди, которым требовалась помощь. Кроме того, после аварии возникла необходимость в организации временной схемы движения.

Участники учений на практике продемонстрировали умение принимать решения в непростой ситуации в условиях ограниченности временных ресурсов — от этапа поступления первоначальной информации о происшествии до нормализации обстановки.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, особое внимание было уделено вопросам взаимодействия представителей различных служб.

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