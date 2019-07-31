Объявлена пензенская экологическая премия «Зеленая волна» Общество

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Реготделение Русского географического общества и пензенский областной фонд научно-технического развития объявили конкурс на соискание второй экологической премии «Зеленая волна».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию приглашаются организации и движения, а также независимые инициативные группы.

Согласно положению, предусмотрено три номинации. Так, в категории «Лучший экологический проект» можно представить наработки в области сохранения и восстановления окружающей среды, научные исследования, мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на природу, ресурсосбережение в производстве.

Выдвижение на премию в номинации «Гражданская позиция» за личный вклад в сохранение природного наследия осуществляется по инициативе членов экспертного совета из числа заявленных участников.

Кроме того, будут награждены авторы лучшего регионального эколого-просветительского проекта, выдвинутого членами и сторонниками движения «Зеленая волна».

Прием заявок будет осуществляться с 1 августа по 15 ноября, затем состоится заседание экспертного совета премии, рассмотрение проектов и квалификационный отбор. Вручение премии состоится в декабре.