В Пензенской области к 2024 году будет построен участок трассы М5 в объезд Спасска Общество

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Участок федеральной автодороги М5 «Урал» в объезд города Спасска Пензенской области будет построен к 2024 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

Фото: M5-ural.ru

По ее словам, в настоящее время специалисты проводят подготовительные работы по оформлению в федеральную собственность затрагиваемых земельных участков.

«Проектом предусмотрено строительство нового четырехполосного участка протяженностью 23 км, возведение на нем трех транспортных развязок, обеспечивающих связь с существующей трассой М5 и дорогой местного значения «Спасск — Дерябкино», а также пяти сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Через реки Студенец и Шелдаис построят мостовые сооружения», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что благодаря вводу объекта в эксплуатацию удастся не только запустить движение в обход Спасска, но и вдвое увеличить пропускную способность участка федеральной трассы, сократить время доставки грузов, оптимизировать расходы на их транспортировку, улучшить экологическую обстановку в населенном пункте.

«Объект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. [...] Общий объем финансирования составляет почти 9,5 млрд. рублей», — сказала Ирина Никитина, добавив, что данная сумма будет выделена из федерального бюджета.

По словам представителя «Поволжуправтодора», к работам планируется приступить в 2019 году.