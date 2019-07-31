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Шесть пензенских проектов удостоены грантов по итогам форума «iВолга 2.0.»

18:07 | 31.07.2019 | Общество

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Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Шесть проектов, представленных членами делегации Пензенской области, удостоены грантов на сумму более 1,2 млн. рублей по итогам молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», завершившегося в Самарской области.

Шесть пензенских проектов удостоены грантов по итогам форума «iВолга 2.0.»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

300 тыс. рублей будет выделено на реализацию проекта «Горжусь тобой, мой Сурский край» Александра Юмина по направлению «Добровольчество».

Яна Азимова выиграла грант в 170 тыс. рублей на организацию научно-популярного цикла лекций и практических занятий «Экологичная химия». 100 тыс. рублей получит Владислав Орланов, представивший образовательную игру «Квантор Game». Эти проекты отмечены в направлении «Развитие социальных лифтов».

Кроме того, высокую оценку получил проект, предусматривающий проведение регионального молодежного фестиваля интеллектуальных игр «Сова». Автор Сергей Машков удостоен гранта в 150 тыс. рублей по направлению «Студенческие инициативы».

На производство электромопедов «RedMoped» будет направлено 200 тыс. рублей. Данную разработку презентовал Александр Сазыкин в направлении «Ты предприниматель».

Еще один грант в 300 тыс. рублей выиграл Илья Фомичев с проектом «Студенческий археологический отряд». Он участвовал в конкурсном отборе по направлению «Труд! Крут!»

Помимо этого, на форуме «iВолга 2.0» удачно выступил студенческий театр Пензенского государственного университета «Кириллица». Он занял первое место по итогам фестиваля молодежных театров, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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