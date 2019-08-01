В Пензе впервые пройдут съемки детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез» Общество

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Фонд развития детского кино «Сотворение» впервые организует в Пензе съемки 10 короткометражных фильмов детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез», который выходит с 2012 года.

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В сентябре пройдут кастинги, в ходе которых отберут основой актерский состав — 20 человек в возрасте от 7 до 17 лет. Далее их ждет подготовительно-репетиционный процесс. Они освоят азы искусства и технологию съемочного процесса, отработают свои роли.

Артистичные дети могут подать заявку на участие в проекте на интернет-ресурсах фонда «Сотворение» и прислать свою видеовизитку. В ролике предлагается кратко рассказать о себе, выразительно прочитать стихотворение или басню и скороговорки, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Киноальманах «И в шутку, и всерьез» снимается с 2012 года. За это время выпущено более 450 короткометражных фильмов, которые участвуют в кинофестивалях и имеют более 55 наград. Их показывают на телеканалах России и Белоруссии, а также в интернете.

Бессменным режиссером проекта является Эдуард Габидуллин.

Съемки киноальманаха ранее велись только в Самаре, Казани, Саратове и Сочи. В 2019 году они впервые пройдут в Калуге и Пензе.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.