EN
13:33:35 Четверг, 1 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские НКО подали на конкурс президентских грантов около 50 заявок

11:43 | 01.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Некоммерческие организации Пензенской области подали около 50 заявок на второй в 2019 году конкурс президентских грантов.

Пензенские НКО подали на конкурс президентских грантов около 50 заявок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наибольшее финансирование в размере около 50 млн. рублей запросил благотворительный фонд «Добрые люди». Хотя НКО зарегистрировано в Пензе, проект предполагает строительство приюта-передержки для бездомных животных в Севастополе. Эта заявка стала единственной от региона, не предусматривающей софинансирования.

Вторую по величине сумму гранта — более 11 млн. рублей — рассчитывает получить АНО «Пензахобби» на проект «Капля солнца» шагает по стране», который предусматривает посещение 13 регионов с мотивационными тренингами и создание обучающего курса по лепке из глины.

Пензенское областное отделение Русского географического общества (РГО) планирует с помощью гранта в размере свыше 4 млн. рублей реализовать проект «Современный этномир — новые горизонты!»

От 2,7 млн. до 3 млн. рублей запрошено на межрегиональный культурно-образовательный форум «Жар-птица», мастер-классы для сельских жителей по здоровому образу жизни, создание платформы развития социальной активности детско-юношеских сообществ Заречного «Время действовать!», возведение вольеров и стерилизацию животных центра «Питомец».

Как сообщается на сайте Фонда президентских грантов, всего на второй конкурс заявлено более 9 тыс. проектов.

Итоги отбора лучших из них будут подведены к 14 октября.

Всего между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд. рублей.

Загрузка...
Читайте также
Пенза 23–27 августа примет Кубок России по спортивной гимнастике В Пензенской области объявлен отбор участников проекта по развитию сельской кооперации
Более половины произведенного в Пензенской области молока приходится на личные хозяйства В Пензенской области более 64% поголовья КРС приходится на хозяйства населения и фермеров
Россельхозбанк поддержал строительство в Пензенской области молочно-товарного комплекса В Наровчатском районе будут судить водителя, угрожавшего инспектору ДПС молотком
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама