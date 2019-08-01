Пензенские НКО подали на конкурс президентских грантов около 50 заявок Общество

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Некоммерческие организации Пензенской области подали около 50 заявок на второй в 2019 году конкурс президентских грантов.

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Наибольшее финансирование в размере около 50 млн. рублей запросил благотворительный фонд «Добрые люди». Хотя НКО зарегистрировано в Пензе, проект предполагает строительство приюта-передержки для бездомных животных в Севастополе. Эта заявка стала единственной от региона, не предусматривающей софинансирования.

Вторую по величине сумму гранта — более 11 млн. рублей — рассчитывает получить АНО «Пензахобби» на проект «Капля солнца» шагает по стране», который предусматривает посещение 13 регионов с мотивационными тренингами и создание обучающего курса по лепке из глины.

Пензенское областное отделение Русского географического общества (РГО) планирует с помощью гранта в размере свыше 4 млн. рублей реализовать проект «Современный этномир — новые горизонты!»

От 2,7 млн. до 3 млн. рублей запрошено на межрегиональный культурно-образовательный форум «Жар-птица», мастер-классы для сельских жителей по здоровому образу жизни, создание платформы развития социальной активности детско-юношеских сообществ Заречного «Время действовать!», возведение вольеров и стерилизацию животных центра «Питомец».

Как сообщается на сайте Фонда президентских грантов, всего на второй конкурс заявлено более 9 тыс. проектов.

Итоги отбора лучших из них будут подведены к 14 октября.

Всего между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд. рублей.