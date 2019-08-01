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Кузнецк передал базу отдыха «Белое озеро» в аренду НКО

15:22 | 01.08.2019 | Общество

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Кузнецк, 1 августа 2019. PenzaNews. Расположенная в Николаевском районе Ульяновской области база отдыха «Белое озеро», которая находится в собственности города Кузнецка Пензенской области, передана автономной некоммерческой организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Рубин» в аренду на 5 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель комитета по управлению имуществом Кузнецка Павел Садовников.

Кузнецк передал базу отдыха «Белое озеро» в аренду НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это интересное в плане рекреации место, и мы бы хотели его сохранить в муниципальной собственности, поэтому продавать с аукциона, естественно, нет у нас желания. Если сдавать в аренду под какие-то предпринимательские цели, тоже есть риск его потом потерять, […] поэтому такой вариант был найден — [передача в аренду] именно некоммерческой организации для целей пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что кузнецкому клубу «Рубин» предстоит привести в порядок объекты недвижимости, расположенные на территории базы отдыха, причем некоторые требуют не текущего, а капитального ремонта.

По словам Павла Садовникова, в перспективе там планируется проводить мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности, в том числе сборы юных спортсменов.

Он отметил, что учредитель АНО Елена Гаранина сама является матерью начинающего хоккеиста.

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