В Пензе к сентябрю заменят обивку сидений в 13 автобусах №82С Общество

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Дилижанс» планирует до конца августа заменить обивку сидений в 13 автобусах большого класса, осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту №82С «ГПЗ-24 — «Мега-Пенза». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, по данным мэрии, частичная замена обивки ведется и другими перевозчиками по мере необходимости — при наличии повреждений.

Работы, направленные на приведение троллейбусов в надлежащий вид, осуществляются ООО «Горэлектротранс». Ремонт напольного покрытия и сидений выполнен в салоне четырех транспортных средств. Помимо этого, завершен кузовной ремонт шести троллейбусов с полной покраской. Еще на десяти размещена наружная реклама.