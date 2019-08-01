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В Пензе к сентябрю заменят обивку сидений в 13 автобусах №82С

19:27 | 01.08.2019 | Общество

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Дилижанс» планирует до конца августа заменить обивку сидений в 13 автобусах большого класса, осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту №82С «ГПЗ-24 — «Мега-Пенза». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе к сентябрю заменят обивку сидений в 13 автобусах №82С. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, по данным мэрии, частичная замена обивки ведется и другими перевозчиками по мере необходимости — при наличии повреждений.

Работы, направленные на приведение троллейбусов в надлежащий вид, осуществляются ООО «Горэлектротранс». Ремонт напольного покрытия и сидений выполнен в салоне четырех транспортных средств. Помимо этого, завершен кузовной ремонт шести троллейбусов с полной покраской. Еще на десяти размещена наружная реклама.

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