Ушел из жизни ветеран уголовно-исполнительной системы Сергей Барышев Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Ветеран уголовно-исполнительной системы Пензенской области полковник внутренней службы в отставке Сергей Барышев скончался на 66-м году жизни в пятницу, 2 августа.

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Руководство и сотрудники регионального управления ФСИН России выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание с покойным пройдет в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в воскресенье, 4 августа, с 12.00 до 13.00.

Барышев Сергей Николаевич на протяжении многих лет работал в уголовно-исполнительной системе. Занимал должность начальника отдела по руководству УИС УФСИН России по Пензенской области.

Неоднократно поощрялся руководством за образцовое исполнение служебного долга. Был награжден медалями «За безупречную службу» III и II степеней, «За службу» I степени, «В память 200-летия Минюста России» и «В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России».