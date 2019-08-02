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Ушел из жизни ветеран уголовно-исполнительной системы Сергей Барышев

18:51 | 02.08.2019 | Общество

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Ветеран уголовно-исполнительной системы Пензенской области полковник внутренней службы в отставке Сергей Барышев скончался на 66-м году жизни в пятницу, 2 августа.

Ушел из жизни ветеран уголовно-исполнительной системы Сергей Барышев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководство и сотрудники регионального управления ФСИН России выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание с покойным пройдет в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в воскресенье, 4 августа, с 12.00 до 13.00.

Барышев Сергей Николаевич на протяжении многих лет работал в уголовно-исполнительной системе. Занимал должность начальника отдела по руководству УИС УФСИН России по Пензенской области.

Неоднократно поощрялся руководством за образцовое исполнение служебного долга. Был награжден медалями «За безупречную службу» III и II степеней, «За службу» I степени, «В память 200-летия Минюста России» и «В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России».

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