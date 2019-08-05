В Пензе на улице Антонова установят дополнительный светофор Общество

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Один из пешеходных переходов на улице Антонова в Пензе будет оборудован светофором за счет денежных средств, сэкономленных при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильный дороги» («БКАД»). Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда в начале года на встрече в школе жители поднимали этот вопрос, программа была уже сформирована», — написал он на своей странице в Facebook в минувшее воскресенье, 4 августа.

Виктор Кувайцев выразил мнение, что светофор поможет сделать этот пешеходный переход более безопасным.

«Здесь много пешеходов, в том числе детей, рядом располагается школа, торговые центры. [Директор департамента ЖКХ Пензы] Максим Иванкин доложил, что проект уже в разработке, как только будет готов — начнут работы», — добавил мэр Пензы.

Судя по кадрам, которыми Виктор Кувайцев сопроводил эту запись в социальной сети, новый светофорный объект появится вблизи дома №47 на улице Антонова.