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В Пензе пройдет конференция «Архивы в истории. История в архивах»

11:57 | 05.08.2019 | Общество

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Межрегиональная научно-практическая конференция «Архивы в истории. История в архивах» пройдет в Пензе на базе музея И.Н. Ульянова 30 октября.

В Пензе пройдет конференция «Архивы в истории. История в архивах»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием заявок на участие продлится до 15 сентября.

Определено три основных направления: «История, современность и перспективы развития архивов и архивного дела в России и Пензенской области», «Социальная роль архивов и значение архивных документов в сохранении исторической памяти народов России и Пензенской области», а также «Микроистория в архивных документах».

Предполагается, что обмен информацией в ходе конференции будет способствовать расширению и актуализации научных знаний по истории Пензенской области и соседних регионов.

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