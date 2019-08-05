В Пензе пройдет конференция «Архивы в истории. История в архивах» Общество

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Межрегиональная научно-практическая конференция «Архивы в истории. История в архивах» пройдет в Пензе на базе музея И.Н. Ульянова 30 октября.

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Прием заявок на участие продлится до 15 сентября.

Определено три основных направления: «История, современность и перспективы развития архивов и архивного дела в России и Пензенской области», «Социальная роль архивов и значение архивных документов в сохранении исторической памяти народов России и Пензенской области», а также «Микроистория в архивных документах».

Предполагается, что обмен информацией в ходе конференции будет способствовать расширению и актуализации научных знаний по истории Пензенской области и соседних регионов.