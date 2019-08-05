В федеральную программу по увековечению памяти воинов включены 37 пензенских объектов Общество

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. 37 объектов, расположенных в Пензенской области, включены в федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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Он пояснил, что концепция программы утверждена распоряжением правительства России от 23 июня.

«В концепции обозначено количество воинских захоронений, которые подлежат восстановлению, ремонту, реставрации, благоустройству для каждого субъекта: Чувашская Республика — 137, Саратовская [область] — 246, Кировская — 162, Оренбургская — 87, Ульяновская — 97, Пензенская — 37», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 августа.

В свою очередь председатель регионального комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский предположил, что в это число вошли лишь отдельные воинские захоронения и братские кладбища.

«Те объекты, которые представлены стелами, монументами, в их перечень не вошли», — сказал он, объясняя разрыв между регионами.

В связи с озвученными цифрами Иван Белозерцев констатировал, что в Пензенской области федеральные «деньги проспали».

Он поручил первому заместителю председателя правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства региона Ларисе Рябихиной выяснить, кто несет за это ответственность.

Указом президента России «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» предусмотрено оказание содействия органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов.

По данным правительства РФ, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» планируется восстановить свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, установить более 6 тыс. памятных знаков, нанести около 250 тыс. имен на мемориальные сооружения.

В общей сложности намечено привлечь на эти цели более 5 млрд. рублей, в том числе 4 млрд. рублей — из федерального бюджета.