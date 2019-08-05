Умер пензенский шахматист Андрей Терсинцев Общество

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Воспитанник областной спортивно-адаптивной школы, неоднократный призер чемпионатов России и мира по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Терсинцев скончался на 22-м году жизни в понедельник, 5 августа.

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«Ушел из жизни настоящий спортсмен, человек несгибаемой воли и твердого характера, служивший ярким примером всем, кто связал свою жизнь с адаптивным спортом. […] Андрей [Терсинцев] был отзывчивым, добрым и скромным человеком и был полон планов на будущее. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования и разделяем горечь утраты с родными и близкими», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального Минспорта.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков, прощание с Андреем Терсинцевым пройдет в среду, 7 августа, в его родной деревне Сосновке.

Андрей Терсинцев родился 15 декабря 1997 года в деревне Сосновка Бековского района Пензенской области.

Увлекался математикой, рисованием, пением. С 10 лет начал серьезно заниматься шахматами. Спустя два года занял первое место на всероссийских соревнованиях среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек».

Являлся трехкратным победителем юниорского чемпионата мира по шахматам среди лиц с ПОДА, бронзовым призером ЧМ среди взрослых, неоднократным победителем всероссийских соревнований.

Дистанционно обучал и проводил тренировки по шахматам с начинающими и действующими спортсменами.

В 2017 году женился.

В 2019 году у них с супругой родилась дочь.