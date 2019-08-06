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Акция «Сурский край – без наркотиков!» объявлена в Пензенской области с 12 августа

09:37 | 06.08.2019 | Общество

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Ежегодная антинаркотическая акция «Сурский край – без наркотиков!» в седьмой раз пройдет в Пензенской области с 12 августа по 9 сентября.

Акция «Сурский край – без наркотиков!» объявлена в Пензенской области с 12 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Присоединиться к ней жителей призвала прокурор региона Наталья Канцерова, которая отметила, что наркомания занимает одно из первых мест среди многих проблем, стоящих перед обществом.

«Только в этом году на территории региона выявлено 520 правонарушений и 630 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп в рассматриваемой сфере», — отметила она.

Прокурор Пензенской области пояснила, что в борьбе с наркоугрозой недостаточно усилий одних правоохранительных органов, поэтому каждый гражданин не должен оставаться равнодушным.

«Только сообща мы можем искоренить это зло! Обращаю ваше внимание, что в прокуратуре области уже седьмой год действует телефон горячей линии, по которому принимаются сообщения о фактах незаконного хранения, распространения и употребления наркотических средств. По каждому сообщению, поступившему на номер: +7 (8412) 52-35-23, мы организуем незамедлительную проверку с принятием соответствующих мер. Мы надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество!» — цитирует Наталью Канцерову пресс-служба прокуратуры региона.

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