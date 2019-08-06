Судья Октябрьского районного суда Пензы Жанна Мельникова ушла в отставку Общество

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Полномочия судьи Жанны Мельниковой, более 30 лет проработавшей в Октябрьском районном суде Пензы на разных должностях, прекращены по ее письменному заявлению в минувший понедельник, 5 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте суда, сотрудники поздравили ее с выходом на пенсию.

Председатель суда Владимир Балюков поблагодарил Жанну Мельникову за справедливость и внимательное отношение к коллегам.

Также прозвучали поздравления заместителя председателя Пензенского областного суда Романа Шелкова, который отметил профессиональные качества Жанны Мельниковой, а также длительный трудовой путь в непростой профессии.

Мельникова Жанна Вячеславовна родилась в Пензе 10 марта 1969 года.

В 1986 году сразу после окончания школы пришла работать в Октябрьский районный народный суд Пензы секретарем судебного заседания, затем стала консультантом, параллельно получая высшее образование.

В 1994 году окончила Саратовский юридический институт по специальности «Юриспруденция».

3 октября 1995 года назначена судьей Октябрьского районного суда Пензы.

Вся ее трудовая деятельность связана только с этим судом. В должности судьи она проработала более 23 лет.

За образцовое исполнение должностных обязанностей имеет множество поощрений, в том числе награждена медалями «За безупречную службу», «150 лет судебной реформы в России», а также знаком отличия «За усердие» II степени.