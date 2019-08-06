EN
15:44:34 Вторник, 6 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Судья Октябрьского районного суда Пензы Жанна Мельникова ушла в отставку

10:44 | 06.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Полномочия судьи Жанны Мельниковой, более 30 лет проработавшей в Октябрьском районном суде Пензы на разных должностях, прекращены по ее письменному заявлению в минувший понедельник, 5 августа.

Судья Октябрьского районного суда Пензы Жанна Мельникова ушла в отставку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте суда, сотрудники поздравили ее с выходом на пенсию.

Председатель суда Владимир Балюков поблагодарил Жанну Мельникову за справедливость и внимательное отношение к коллегам.

Также прозвучали поздравления заместителя председателя Пензенского областного суда Романа Шелкова, который отметил профессиональные качества Жанны Мельниковой, а также длительный трудовой путь в непростой профессии.

Мельникова Жанна Вячеславовна родилась в Пензе 10 марта 1969 года.

В 1986 году сразу после окончания школы пришла работать в Октябрьский районный народный суд Пензы секретарем судебного заседания, затем стала консультантом, параллельно получая высшее образование.

В 1994 году окончила Саратовский юридический институт по специальности «Юриспруденция».

3 октября 1995 года назначена судьей Октябрьского районного суда Пензы.

Вся ее трудовая деятельность связана только с этим судом. В должности судьи она проработала более 23 лет.

За образцовое исполнение должностных обязанностей имеет множество поощрений, в том числе награждена медалями «За безупречную службу», «150 лет судебной реформы в России», а также знаком отличия «За усердие» II степени.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой фура смяла «ВАЗ», водитель легковой машины погиб Объявлен аукцион на строительство участка дороги на улице Алой в Засечном
Кувайцев занял шестое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО, Тактаров — 24-е Неосторожность при курении привела к гибели мужчины в Нижнем Ломове
Россельхозбанк запустил акцию «Счет с выгодой!» для малого и среднего бизнеса Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы в Нижнем Ломове
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама