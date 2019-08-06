В Пензе повторно проведут аукцион на строительство детсада на улице Депутатской Общество

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Новый электронный аукцион по определению подрядчика на строительство детского сада на улице Депутатской в Пензе будет проведен после того, как предыдущий был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости четырех пристроев к детским садам. Корпус на Антонова внесен в план закупок. Повторно пройдут торги на объект по улице Депутатской. Формируется пакет документов для проведения конкурсной процедуры на определение подрядной организации, которая будет возводить пристрои на улицах Измайлова, Набережной реки Мойки», — прокомментировал он текущую ситуацию.

Виктор Кувайцев добавил, что в МКУ «Центр закупок города Пензы» передана документация для проведения аукционов на капитальный ремонт пяти ясельных групп детсадов №№17, 120, 143, 145 и 149.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в 2018 году в муниципальную собственность был принят корпус детского сада №10 на 120 мест в «Арбековской заставе».

Годом ранее открыто три группы на 55 мест в детском саду микрорайона «Новые сады», принято в муниципальную собственность здание бывшего детсада ОАО «РЖД» на 150 мест, созданы дополнительные группы на 120 мест в шести действующих дошкольных учреждениях, организован филиал детсада №59 на 102 места на улице Зеленодольской.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» будет введен в эксплуатацию корпус №2 детсада на улице Макаренко на 175 мест, в том числе 60 — для детей ясельного возраста.

По детсадам №129 и №137 получены положительные заключения госэкспертизы по проверке достоверности сметной стоимости. Формируется пакет документов для проведения торгов.

Документация по дошкольным образовательным учреждениям №99 и №101 находится в ГАУ «РЦЭЦС» на проверке достоверности сметной стоимости.