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В пензенском кафе «Бриз» выявлены нарушения

13:21 | 08.08.2019 | Общество

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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители мэрии Пензы, администрации Первомайского района города и полиции, выявила нарушения в деятельности кафе «Бриз» на улице Ленинградской.

В пензенском кафе «Бриз» выявлены нарушения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, зафиксировано нарушение законодательства в части реализации алкогольной продукции при отсутствии соответствующей лицензии. В связи с этим сотрудником УМВД России по городу Пензе составлен протокол по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Кроме того, в данном заведении общепита отсутствует кассовый аппарат и не обеспечено подключение к ЕГАИС — единой государственной автоматизированной информационной системе.

Помимо этого, не оформлены меню и прейскурант, отсутствует сопроводительная документация на реализуемую продукцию и информация для потребителей.

Члены комиссии разъяснили представителям кафе требования законодательства, предостерегли от дальнейших нарушений и проинформировали о мерах административной ответственности.

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