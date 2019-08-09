Валерий Канакин рассматривает возможность возвращения на свою малую родину Общество

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Уроженец Вадинского района Пензенской области, бывший начальник управления «А» центра специального назначения ФСБ РФ, генерал-майор, Герой России Валерий Канакин, об отставке которого стало известно в июле 2019 года, рассматривает возможность возвращения на свою малую родину. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в областном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев эту идею поддержал, отметив, что региону нужны грамотные, активные и предприимчивые люди.

«Несмотря на то, что Вы много лет жили и работали за пределами Пензенской области, Вы всегда оставались ее большим другом, интересовались происходящими здесь событиями, не теряли связи с родной землей», — сказал он.

В свою очередь Валерий Канакин пояснил, что наряду с военно-патриотической работой, которую он как член вадинского землячества проводил во время поездок на малую родину, у него появилась дополнительная общественная нагрузка.

«С 30 марта я являюсь президентом общественной организации «Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Меня избрали на эту должность, так что поле деятельности широкое, надо работать», — цитирует Валерия Канакина пресс-служба правительства Пензенской области.