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В Пензе на улице Славы запретят остановку транспорта в ночное время

16:20 | 09.08.2019 | Общество

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Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», которые будут действовать в период с 23.00 до 6.00, планируется на улице Славы в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе на улице Славы запретят остановку транспорта в ночное время. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии пояснили, что действующий в настоящее время порядок, при котором имеются ограничения на остановку по четным или нечетным числам в дневное время, будет отменен.

«Установка знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации также планируется на улице Военный городок в районе дома №203», — добавили в пресс-службе.

В администрации Пензы отметили, что, как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда другого транспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц, а в зимнее время возникают трудности с уборкой снега.

Дата начала действия новых запрещающих знаков пока не уточняется.

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