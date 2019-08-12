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Павел Щеглов стал четырехкратным победителем Всемирных игр полицейских и пожарных

12:04 | 12.08.2019 | Общество

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Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Начальник отдела МВД России по Мокшанскому району Пензенской области Павел Щеглов одержал победу в соревнованиях по дзюдо среди мужчин старше 40 лет в весовой категории свыше 100 кг, состоявшихся в рамках Всемирных игр полицейских и пожарных (World Police and Fire Games) в Китае.

Павел Щеглов стал четырехкратным победителем Всемирных игр полицейских и пожарных

Фото: 58.мвд.рф

В финале соперником стража порядка из Пензенской области стал представитель Румынии Михай Госав (Mihai Gosav). В итоге россиянин оказался сильнее.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, эта золотая медаль стала для Павла Щеглова четвертой, завоеванной в разные годы на Всемирных играх полицейских и пожарных.

«У него есть все шансы пополнить свою коллекцию. Он выступит в финале соревнований по джиу-джитсу, а затем примет участие в состязаниях по жиму лежа и пауэрлифтингу», — пояснили в ведомстве.

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