EN
21:27:59 Понедельник, 12 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 18 августа пройдет праздник «Спас»

16:28 | 12.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Областной праздник православной культуры «Спас» пройдет в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в предстоящее воскресенье, 18 августа.

В Пензе 18 августа пройдет праздник «Спас». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте дома народного творчества, будет организован концерт с участием творческих коллективов Пензы и районов области.

Специальными гостями станут фольклорная шоу-группа «Зазноба» и мужской ансамбль «Артель».

Также под открытым небом будет развернута ярмарка изделий народных промыслов, меда, яблок, блюд национальных кухонь. Будут организованы тематические площадки — спортивная и игровая, а также фотозона.

По данным пресс-службы мэрии, с полуночи и до 17.00 для безопасности участников праздника будет прекращено движение транспорта по улице Белинского.

Загрузка...
Читайте также
Погибший в Заречном лось страдал бешенством В Пензе на 2-м Вологодском проезде заменят сети водоснабжения
За кубок «Дизеля» в Пензе поборются пять команд Подростки из Сердобска станут участниками съезда школьных лесничеств
В Пачелме за смерть собутыльника будут судить мужчину, жившего на заброшенном вокзале Для пензенского центра крови приобретена диагностическая ПЦР-станция
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама