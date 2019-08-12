В Пензе 18 августа пройдет праздник «Спас» Общество

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Областной праздник православной культуры «Спас» пройдет в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в предстоящее воскресенье, 18 августа.

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Как сообщается на сайте дома народного творчества, будет организован концерт с участием творческих коллективов Пензы и районов области.

Специальными гостями станут фольклорная шоу-группа «Зазноба» и мужской ансамбль «Артель».

Также под открытым небом будет развернута ярмарка изделий народных промыслов, меда, яблок, блюд национальных кухонь. Будут организованы тематические площадки — спортивная и игровая, а также фотозона.

По данным пресс-службы мэрии, с полуночи и до 17.00 для безопасности участников праздника будет прекращено движение транспорта по улице Белинского.