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Автобусы и троллейбусы пустили в объезд места коммунальной аварии на улице Суворова

17:00 | 13.08.2019 | Общество

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Схема движения общественного транспорта, следующего по улице Суворова по направлению из центра Пензы, изменена в связи с аварией на водопроводе, произошедшей в районе перекрестка с улицей Некрасова.

Автобусы и троллейбусы пустили в объезд места коммунальной аварии на улице Суворова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, троллейбусы №6 и №7 от остановки «Улица Кулакова» направлены по улицам Дзержинского, Коммунистической, проспекту Победы, 6-му проезду Пестеля, улице Стасова, проспекту Строителей и далее по маршрутам.

Автобусы большого и малого классов №№2А, 4, 6, 10, 54, 80, 82С и 99 после этой остановки объезжают место ремонтных работ по улицам Кулакова, Пушкина, Бекешской и 8 Марта.

В пресс-службе ООО «Горводоканал» пояснили ИА «PenzaNews», что ликвидировать последствия аварии на сетях водоснабжения планируется до конца дня.

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