Телестудия колонии №1 признана лучшей среди пензенских исправительных учреждений Общество

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Творческий коллектив осужденных колонии №1 победил в конкурсе на лучшую студию кабельного телевидения, который проводился среди всех семи исправительных учреждений Пензенской области.

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По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по региону Павла Старикова, специально созданная комиссия изучила более 10 представленных для оценки видеороликов и побывала в самих студиях.

«Оценили проведенную в этом направлении работу, проверив материально-техническое оснащение студий, наличие видеокамер и компьютерной техники, которая необходима для монтажа отснятого материала. Дали положительную оценку всем подразделениям», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, второе место по итогам конкурса занял коллектив исправительной колонии №5, третье — №8.

Победитель и призеры награждены дипломами.