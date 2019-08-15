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После рейда на пензенском рынке в полицию доставлены 15 иностранцев

12:57 | 15.08.2019 | Общество

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. 15 иностранных граждан, у которых отсутствовали при себе документы, подтверждающие их личность, доставлены в полицию после рейда, проведенного на одном из рынков Пензы с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

После рейда на пензенском рынке в полицию доставлены 15 иностранцев

Фото: 58.мвд.рф

В результате в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана составлено шесть протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил въезда и режима пребывания на территории страны, а также два — за незаконную торговую деятельность.

Им грозит наказание в виде штрафа от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

В рейде приняли участие около 60 полицейских. Внимание сотрудников полиции к торговой площадке было обусловлено тем, что рынок является одним из мест массовой концентрации граждан из стран ближнего зарубежья.

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