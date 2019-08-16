Стало известно, на что в Пензе тратятся из бюджета 70 млн. рублей по наказам жителей Общество

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, на какие именно цели в 2019 году расходуются 70 млн. рублей, заложенных в бюджете на исполнение депутатами городской думы наказов жителей.

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По словам мэра, много обращений касалось благоустройства придомовых территорий, в связи с чем на данное направление предусмотрено 32,2 млн. рублей.

«Так, на ремонт покрытия внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, обустройство парковок из всей суммы предусмотрено 20 млн. рублей. Уже выполнен ремонт дорог и тротуаров в Железнодорожном районе, продолжаются работы в Ленинском и Первомайском. Всего будет обновлено более 26 тыс. кв. метров», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что еще 12,2 млн. рублей направлено на установку игрового, спортивного оборудования и малых архитектурных форм, всего — более 260 единиц, при этом на текущий момент размещено свыше 130 элементов.

«Остальная часть средств имеет социальную направленность и предусмотрена на мероприятия по ремонту образовательных учреждений — замену кровли, окон, приведение в порядок помещений», — пояснил Виктор Кувайцев.