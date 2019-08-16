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В Пензенской области к 1 сентября разместят памятки о поведении при ЧС

13:16 | 16.08.2019 | Общество

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Памятки о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях должны быть размещены в общественных местах в Пензенской области к 1 сентября. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области к 1 сентября разместят памятки о поведении при ЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во всех общедоступных местах нужно разместить памятки о действиях при возможных чрезвычайных ситуациях, провести тренировки эвакуации людей. Следует подключать народные дружины, общественные объединения правоохранительной направленности, представителей казачества», — сказал он в ходе заседания областной антитеррористической комиссии в пятницу, 16 августа.

Глава региона также распорядился в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю Дня знаний предусмотреть дополнительные места для парковки вблизи школ и обновить дорожную разметку, сообщает пресс-служба правительства области.

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