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Пензенский губернатор призвал обеспечить безопасность во время выборов

15:42 | 16.08.2019 | Общество

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед ответственными лицами задачу по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков в единый день голосования, 8 сентября.

Пензенский губернатор призвал обеспечить безопасность во время выборов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимы согласованные действия всех служб и ведомств, отвечающих за правопорядок. Граждане, которые примут участие в голосовании, должны быть уверены в своей безопасности, и мы обязаны обеспечить во время выборов и соблюдение законности, и безопасность. Какие-либо угрозы, в том числе террористического характера, не должны повлиять на активность избирателей», — сказал глава региона в ходе заседания областной антинаркотической комиссии в пятницу, 16 августа.

Губернатор добавил, что, по оценке правоохранительных органов, обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой.

«Необходимо продолжить системную работу по противодействию возможным угрозам», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.

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