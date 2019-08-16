Пензенский губернатор призвал обеспечить безопасность во время выборов Общество

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед ответственными лицами задачу по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков в единый день голосования, 8 сентября.

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«Необходимы согласованные действия всех служб и ведомств, отвечающих за правопорядок. Граждане, которые примут участие в голосовании, должны быть уверены в своей безопасности, и мы обязаны обеспечить во время выборов и соблюдение законности, и безопасность. Какие-либо угрозы, в том числе террористического характера, не должны повлиять на активность избирателей», — сказал глава региона в ходе заседания областной антинаркотической комиссии в пятницу, 16 августа.

Губернатор добавил, что, по оценке правоохранительных органов, обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой.

«Необходимо продолжить системную работу по противодействию возможным угрозам», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.