Фестиваль «ЭкоПарк» пройдет в Пензе 24 августа Общество

Пенза, 18 августа 2019. PenzaNews. Фестиваль «ЭкоПарк», призванный привлечь внимание жителей и гостей Пензы к вопросам экологии, состоится в субботу, 24 августа.

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Местом его проведения определена территория детского парка на улице Кронштадтской.

Как поясняется в анонсе на сайте центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, к которому относится детский парк, будет организовано несколько тематических площадок. Каждая из них будет посвящена экологии в том или ином смысле, в частности, экологии быта, воспитания и здоровья.

Неотъемлемой частью фестиваля станет концертная программа, состоящая из номеров творческой самодеятельности и выступлений профессиональных артистов.

Также запланированы мастер-классы, продажа изделий декоративно-прикладного творчества и проведение различных презентаций.