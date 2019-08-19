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В Пензенской области инвалид не смог получить бесплатно лекарство при онкологии

12:19 | 19.08.2019 | Общество

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Факт невыдачи лекарственного препарата имеющему право на его бесплатное получение инвалиду II группы, страдающему онкологическим заболеванием, выявлен в Лопатинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона в понедельник, 19 августа.

В Пензенской области инвалид не смог получить бесплатно лекарство при онкологии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что всего за первую половину 2019 года сотрудники надзорного ведомства выявили более 100 нарушений прав инвалидов, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан.

«С целью их устранения внесено 62 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 59 виновных лиц. По постановлениям прокуроров три лица привлечены к административной ответственности, в суд направлено 14 исковых заявлений, принесено 16 протестов на незаконные нормативные правовые акты», — поясняется в пресс-релизе.

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