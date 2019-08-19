В Пензенской области инвалид не смог получить бесплатно лекарство при онкологии Общество

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Факт невыдачи лекарственного препарата имеющему право на его бесплатное получение инвалиду II группы, страдающему онкологическим заболеванием, выявлен в Лопатинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона в понедельник, 19 августа.

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В нем уточняется, что всего за первую половину 2019 года сотрудники надзорного ведомства выявили более 100 нарушений прав инвалидов, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан.

«С целью их устранения внесено 62 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 59 виновных лиц. По постановлениям прокуроров три лица привлечены к административной ответственности, в суд направлено 14 исковых заявлений, принесено 16 протестов на незаконные нормативные правовые акты», — поясняется в пресс-релизе.