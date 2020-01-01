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В Пензе начали формировать план ремонта дорог на 2020 год

17:01 | 19.08.2019 | Общество

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Администрация Пензы приступила к формированию плана ремонта дорог на 2020 год. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе начали формировать план ремонта дорог на 2020 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе активно реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже сегодня идет обсуждение перечня дорог, подлежащих ремонту в 2020 году. Всего планируется включить более 50 объектов общей протяженностью около 60 км и площадью свыше 850 тыс. кв. метров. В предварительный список вошли такие крупные объекты, как проспект Строителей, улицы Окружная, Карпинского, Терновского, Баумана», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 19 августа.

Виктор Кувайцев напомнил, в 2018 года по проекту «Безопасные и качественные дороги» («БКД») было отремонтировано более 97,5 км, на эти цели направлено 1,25 млрд. рублей.

«В итоге приведено к нормативному состоянию 53,8% дорог города», — уточнил он.

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Мэр добавил, что в проект «БКАД» в 2019 году в Пензе вошло 156 объектов улично-дорожной сети.

«Включены не только основные автомагистрали, но и второстепенные дороги, в том числе частного сектора, общей протяженностью более 108 км. Это позволит привести к нормативному состоянию 60,1% городских дорог», — пояснил Виктор Кувайцев, отметив, что национальный проект нацелен на обеспечение безопасности на дорогах и ликвидацию мест концентрации ДТП.

Возвращаясь к планам на 2020 год, он сообщил, что акцент намечено сделать не только на ремонте асфальтового покрытия, обустройстве заездных карманов и парковочных мест.

«Будут проведены работы по установке знаков дорожного движения, светофорного оборудования. Также будет уделяться внимание сопутствующим пешеходным связям», — подытожил глава администрации Пензы.

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