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Евгений Трошин возглавил фонд «Здоровая страна»

12:08 | 20.08.2019 | Общество

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Москва, 20 августа 2019. PenzaNews. Бывший министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин стал президентом некоммерческого фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна», зарегистрированного в Москве.

Евгений Трошин возглавил фонд «Здоровая страна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно приказу, копию которого экс-чиновник разместил на своей странице в Facebook, он приступил к работе в новой должности с пятницы, 16 августа.

Евгений Трошин назвал деятельность в рамках НКО очередным этапом в своей жизни.

Он уточнил также, что теперь трудится в Москве, при этом его работа сопряжена с командировками по всей России.

Согласно данным ЕГРЮЛ, некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна» создан в декабре 2004 года.

С апреля 2017 года его возглавляла Ольга Ванатова.

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