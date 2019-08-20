Евгений Трошин возглавил фонд «Здоровая страна» Общество

Москва, 20 августа 2019. PenzaNews. Бывший министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин стал президентом некоммерческого фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна», зарегистрированного в Москве.

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Согласно приказу, копию которого экс-чиновник разместил на своей странице в Facebook, он приступил к работе в новой должности с пятницы, 16 августа.

Евгений Трошин назвал деятельность в рамках НКО очередным этапом в своей жизни.

Он уточнил также, что теперь трудится в Москве, при этом его работа сопряжена с командировками по всей России.

Согласно данным ЕГРЮЛ, некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна» создан в декабре 2004 года.

С апреля 2017 года его возглавляла Ольга Ванатова.