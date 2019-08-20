В Пензе умер ветеран службы занятости населения Петр Лебедев Общество

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Участник Великой Отечественной войны, ветеран службы занятости населения Петр Лебедев скончался в Пензе на 93-м году жизни.

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«Многолетняя работа Петра Сидоровича была всегда связана с помощью людям, организацией трудоустройства граждан в непростые 90-е годы прошлого столетия. И всегда Петр Сидорович Лебедев был примером трудолюбия и взаимопомощи», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минтруда Пензенской области.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным покойного, в том числе сыну Петра Лебедева — начальнику управления труда, демографии и трудовой миграции Минтруда Пензенской области Александру Лебедеву.

Церемония прощания с участником войны пройдет в ритуальном зале горбольницы №4 на улице Светлой в предстоящую среду, 21 августа, с 13.00 до 14.00.

Лебедев Петр Сидорович родился в Сосновоборском районе Пензенской области в 1926 году.

В 1941 году в возрасте 15 лет начал трудовую деятельность.

В 1943 году был призван в Советскую армию, принимал участие в Великой Отечественной войне.

В 1946 году начал работать в должности инспектора госдоходов сосновоборского районного финансового отдела, затем закончил областную партийную школу.

В разные годы был председателем колхоза имени М.В. Фрунзе, директором совхозов «Андреевский» и «Владыкинский» Каменского района.

В 1987 году стал заведующим каменского отделения областного бюро по трудоустройству.

С 1989 года был начальником отдела трудоустройства, затем — заместителем директора областного центра по трудоустройству, переобучению и профориентации населения, впоследствии — пензенского областного центра занятости, где проработал до декабря 1996 года.

После этого вышел на пенсию.