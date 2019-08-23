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В Пензе 27 августа начнут принимать заявления на выдачу льготных транспортных карт

10:45 | 23.08.2019 | Общество

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Арцис» 27 августа начнет прием заявлений на выдачу льготных транспортных карт для оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Пензы в автобусах среднего и большого класса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе 27 августа начнут принимать заявления на выдачу льготных транспортных карт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Если ранее можно было приобрести только карты на 40 поездок, то теперь также предусмотрен тариф на 20. Соответствующая мера социальной поддержки, которая была предусмотрена в июне, станет доступна с 1 сентября.

Транспортная карта предполагает 40 поездок в месяц при условии ежемесячной активации на сумму 320 рублей. Если карта продлевается на следующий месяц, количество неиспользованных поездок суммируется, но не может превышать 80.

20 поездок в месяц предоставляется при условии ежемесячной активации льготной карты на сумму 160 рублей без права переноса неиспользованных поездок.

При обращении в «Арцис» необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и удостоверение, подтверждающее право на льготу.

Гражданам, имеющим право на льготный проезд и ранее не получавшим карту, необходимо приобрести ее в МУПе за 100 рублей.

С 27 августа карту также смогут купить те, кто не пополнил ее на сентябрь. Тот, кто уже внес средства на следующий месяц, смогут обратиться за новой картой с 16 сентября.

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