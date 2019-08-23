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Дмитрий Левин признан лучшим грейдеристом Пензенской области

16:22 | 23.08.2019 | Общество

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Сотрудник ООО «Автодорога» Дмитрий Левин победил в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший грейдерист».

Дмитрий Левин признан лучшим грейдеристом Пензенской области

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Второе место занял специалист ООО «Каменское дорожное строительное управление» Григорий Плахов, третье — представитель ООО «Пачелмская дорожно-передвижная механизированная колонна» Анатолий Левков.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, всего за победу боролись по одному специалисту из 12 дорожных организаций.

Каждому из них предстояло выполнить работы по устройству щебеночного покрытия дороги протяженностью 70 метров. На это отводилось 10 минут. Судьи учитывали равномерность распределения щебня и его уклон в сторону обочин.

Также все участники отвечали на вопросы, касающиеся знания теории.

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