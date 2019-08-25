В Пензенской области стартовал второй этап операции «Дети и транспорт» Общество

Пенза, 25 августа 2019. PenzaNews. Второй этап профилактической операции «Дети и транспорт» стартовал в Пензенской области в воскресенье, 25 августа.

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«В преддверии нового учебного года, когда дети возвращаются домой с отдыха, возникает проблема адаптации к городской среде. Как правило, теряется бдительность при нахождении в зонах повышенной опасности, какой является железная дорога. Наша задача — напомнить подросткам, как не стать правонарушителем и не подвергнуть свою жизнь и здоровье опасности», — пояснила врио начальника отделения по делам несовершеннолетних пензенского линейного отделения МВД России на транспорте майор полиции Ольга Попова.

В ходе операции на территории региона будут проведены профилактические рейды на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах и перегонах с целью выявления безнадзорных и беспризорных подростков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность и употребление спиртных напитков.

Кроме того, запланированы разъяснительные беседы, в том числе с родителями на тему контроля за занятостью детей.

Как сообщает пресс-служба пензенского ЛО МВД России на транспорте, основные задачи операции — профилактика детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Мероприятия будут проводиться в период до 3 сентября.