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Завершено обследование участков нефтепродуктопровода «Куйбышев — Брянск»

14:36 | 26.08.2019 | Общество

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Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Специалисты АО «Транснефть – Дружба» завершили диагностическое обследование технологического участка «Сызрань — Никольское» магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Куйбышев — Брянск», который проходит в том числе по территории Пензенской области.

Завершено обследование участков нефтепродуктопровода «Куйбышев — Брянск». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обследование предусматривало пропуск внутритрубных инспекционных приборов на участках «Сызрань — Никулино», «Никулино — Пенза», «Пенза — Соседка», «Соседка — Никольское» и на резервных нитках подводных переходов МНПП через реки Суру и Цну.

Полное диагностическое обследование данных участков проводилось с целью повышения надежности трубопровода и его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Работы осуществлялись на территории Самарской, Ульяновской, Пензенской и Тамбовской областей в рамках программы внутритрубного диагностического обследования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «Транснефть – Дружба» на 2019 год.

По результатам исследования будет сформирован отчет о наличии и параметрах дефектов, выявленных на обследованном участке, а также сроках и методах их устранения, сообщается на сайте АО «Транснефть – Дружба».

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