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В Пензе за два месяца выявлено пять фактов самовольного строительства

18:07 | 27.08.2019 | Общество

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Пять фактов самовольного строительства на территории Пензы выявлено за июль и август 2019 года. Об этом сообщила начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Нина Кутырева.

В Пензе за два месяца выявлено пять фактов самовольного строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За этот период в администрацию города Пензы из Госжилстройтехинспекции Пензенской области поступило пять уведомлений о выявлении [фактов] самовольного строительства — на улице Заовражной, 26; Карпинского, 2; по проспекту Строителей, 154Б; 2-му проезду Димитрова; улице Ставропольской, 19», — уточнила она в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 28 августа.

Руководитель управления пояснила, что на данный момент принято решение об обращении мэрии в суд с исковыми заявлениями о сносе двух объектов — на улицах Карпинского и Строителей.

«По состоянию на сегодняшний день, в службе судебных приставов находится 21 исполнительное производство о принудительном сносе объектов самовольного строительства и приведении таких объектов в первоначальное состояние», — цитирует Нину Кутыреву пресс-служба администрации Пензы.

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