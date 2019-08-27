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Игорь Шунин возглавил кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР

18:20 | 27.08.2019 | Общество

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Игорь Шунин назначен руководителем кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

Игорь Шунин возглавил кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан в минувший понедельник, 26 августа.

Игорь Шунин начал службу в органах полиции Пензенской области в 2004 году.

В 2008 году был азначен на должность следователя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре России по Пензенской области, в 2009 — прокурором-криминалистом.

С 2017 года состоял в должности заместителя руководителя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

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