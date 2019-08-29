Бывший директор пензенского ЦПКиО Иван Балалаев умер в возрасте 88 лет Общество

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Почетный гражданин Пензы Иван Балалаев, который являлся директором центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского с 1969 по 2000 годы, умер в возрасте 88 лет.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает « Пензенская правда », в последнее время он болел, но продолжал писать очередную книгу о паркостроении.

В ней Иван Балалаев хотел поделиться своими размышлениями о том, где лучше разбивать парки и как организовать пространство, чтобы человек и природа были в гармонии. В этом деле ему помогала внучка Ольга.

Несколько дней назад Иван Балалаев был госпитализирован, а в четверг, 29 августа, его не стало.

Похороны состоятся в субботу, 31 августа. Церемония прощания пройдет в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 12.00 до 13.00.

Балалаев Иван Дмитриевич родился 5 мая 1931 года.

Окончил строительное училище в Кемеровской области, школу пчеловодов в Лунинском районе, пензенский сельскохозяйственный техникум, факультет истории Пензенского педагогического института имени В.Г. Белинского, факультеты международных отношений, журналистики и хозяйственного актива в Институте марксизма-ленинизма.

Параллельно с учебой Иван Балалаев работал плотником, заведующим клубом, агрономом, инженером на заводе, воспитателем, заместителем директора по воспитательной работе в техническом училище.

В 1969 году возглавил коллектив центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. За время его работы директором парк подвергся коренной реконструкции и вошел в число лучших в стране.

Иван Балалаев являлся соавтором восьми крупных аттракционов, четыре из которых были признаны изобретениями, а также руководил единственным в России конструкторским бюро парка.

Избирался депутатом шести созывов городского совета, был председателем ревизионной комиссии Ассоциации парков СССР, вице-президентом Ассоциации работников парков России.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1976). Был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1978), Дружбы народов (1994). Являлся полным кавалером медалей ВДНХ СССР. Почетный гражданин города Пензы (1996).

Скончался 29 августа 2019 года.