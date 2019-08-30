В Пензе при реализации проекта «БКАД» создано более 300 парковочных мест Общество

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. 315 парковочных мест создано в Пензе с начала 2019 года при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин в ходе 60-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 30 августа.

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По его словам, они оборудованы на улицах Чкалова, Белинского, Водопьянова, Кижеватова, Каракозова и Спартаковской.

Александр Утин добавил, что в Пензе рассматривается вопрос о создании открытого платного парковочного пространства на 600 машиномест, однако это требует около 27 млн. рублей.

Он уточнил, что речь идет о центре города.

Начальник управления ЖКХ Пензы пояснил, что создание открытого парковочного пространства предполагает, что территория будет являться общедоступной, а оплату водитель сможет произвести в паркомате поблизости или в режиме онлайн.